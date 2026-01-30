Prensa española llenó de elogios a Pellegrini tras clasificación del Betis a octavos de final de la UEFA Europa League

El director técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, recibió contundentes elogios por parte de la prensa española después del sufrido triunfo sobre Feyenoord que le permitió a su equipo clasificar a los octavos de final de la UEFA Europa League.

Uno de los portales que destacó al estratego fue Mucho Deporte. "Saó el partido adelante en medio de un tramo de máxima dificultad. Adelante en la Europa League con un calendario más descargado. Todo bien. Esto marcha", apuntaron junto con otorgarle un siete al "Ingeniero".

El Desmarque le otorgó la misma nota al chileno, argumentando que fue el "primer objetivo conseguido en la semana más exigente del curso. El Betis se ahorra dos partidos al entrar en el top 8. Conocedor del estilo del Feyenoord, le planteó a Van Persie un partido en el que definiría la mayor calidad".

"Salió con casi todo lo que tiene, y los 'buenos' le dieron la razón. Solo hizo dos cambios, señal de lo poco que tiene en el banquillo. Sigue caminando el Betis de Pellegrini", agregaron.

Estadio Deportivo siguió la misma tendencia y consideró que el DT "supo lo que el partido necesitaba, mordiente arriba y matarlo rápido. Así fue, ya que dejó noqueado al Feyenoord cada vez que el Real Betis sumaba aproximaciones. Una sola derrota en la Europa League y, lo peor, es que existen dudas. Otro hito más para el chileno, meter al equipo entre los ocho primeros".

Por último, el Correo de Andalucía calificó a Pellegrini con un nueve. "Tener siete bajas y a Chimy, Bakambu y Ricardo en plantilla no fue merma suficiente para una buena noche de fútbol del Betis en la que aseguró el top 8 y terminó cuarto en la liguilla. Volvió a demostrar el equipo su potencial con espacios por delante", indicaron.

PURANOTICIA