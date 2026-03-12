Calderón dice que en la U están "tristes y dolidos" por la salida de Meneghini, pero afirma que "el fútbol es así"

Ha pasado un día desde que Universidad de Chile oficializó la salida anticipada de Francisco Meneghini de la banca tras el mal arranque de temporada, lo cual fue un golpe para el plantel del cuadro azul.

Así lo confirmó el defensa argentino Franco Calderón, al ser consultado sobre la partida de "Paqui" del conjunto estudiantil.

"Claramente estamos tristes, a todos nos duele, pero el fútbol es así", expresó el zaguero a la salida del Centro Deportivo Azul.

El elenco laico será dirigido por Jhon Valladares como técnico interino de cara al partido de este sábado frente al campeón Coquimbo Unido. El defensor sostuvo que tienen que dar vuelta la página con el cuerpo técnico transitorio.

"Hay que ganar sí o sí. Estamos bien, estamos preparados y listos", recalcó Calderón.

