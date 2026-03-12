Miércoles negro en la U: lesiones golpean al plantel y Rivero podría perderse cuatro meses

Un miércoles negro vivió Universidad de Chile, es que tras desprenderse de su entrenador, Francisco Meneghini, los azules solo sumaron malas noticias pensado en partido de este sábado ante Coquimbo Unido.

De acuerdo a información de radio ADN, el delantero uruguayo Octavio Rivero sería operado de una rebelde lesión en su rodilla, situación que lo tendría fuera de las canchas por alrededor de cuatro meses.

Eso sí, debido al largo tiempo que el charrúa estaría sin ver acción, los universitarios contarían con un periodo extra de fichajes para sumar un atacante que supla su ausencia.

Sin embargo, el problema de la U no termina ahí, ya que según el citado medio tanto Charles Aránguiz y Matías Zaldivia presentaron lesiones en el bíceps femoral, motivo por el cual el "Príncipe" sería baja por un periodo de entre cuatro y ocho semanas, mientras que el zaguero sería un poco más auspicioso.

De esta manera, serían un total de siete bajas las que tendría el Romántico Viajero para visitar al vigente campeón del fútbol chileno en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

PURANOTICIA