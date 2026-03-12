Alarma en la Roja: Marcelino Núñez se lesiona en Inglaterra y quedaría fuera de los amistosos de marzo

El nombre de Marcelino Núñez asomaba como fijo en la nómina de la Selección chilena para los amistosos de fines de marzo ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía. Pero todo indica que será baja para los cotejos.

Es que el volante nacional encendió las alarmas luego de ausentarse en el empate a 3 del Ipswich Town frente al Stoke City, por la Championship de Inglaterra.

Tras el cotejo, el entrenador del Ipswich, Kieran McKenna, confirmó que el mediocampista criollo sufrió una lesión en el tendón de la corva en el último duelo que jugó, contra Leicester, el pasado sábado.

Según el estratego, el formado en Universidad Católica no estará disponible para los próximos dos encuentros del equipo, por lo que también se perdería los amistosos de la Roja.

Consignar que la selección chilena enfrentará el 27 de marzo a Cabo Verde, mientras que el 30 del mismo mes se medirá con el local Nueva Zelanda.

