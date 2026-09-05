Prensa española elogia a Manuel Pellegrini tras victoria del Betis sobre Real Madrid

El Real Betis de Manuel Pellegrini dio la gran sorpresa de la jornada este viernes al derrotar por la cuenta mínima al poderoso Real Madrid, dejando atrás la pobre imagen mostrada en la caída por 5-2 ante Levante.

Como era de esperarse, la misma prensa española que hace una semana criticó sin piedad al "Ingeniero", ahora solo le dedicó alabanzas, destacando que las modificaciones realizadas a lo largo del partido fueron clave para quedarse con los tres puntos.

En esa línea, ABC Sevilla apuntó que "Deossa y Parrott, dos de los futbolistas que entraron mediado el segundo tiempo, estuvieron en la jugada del gol. El equipo recupera sensaciones en un momento importante".

Por su parte, el portal Betis Web calificó la faena del chileno con un siete, argumentando que "ha sacado petróleo para su equipo en un partido en el que el rival ha generado más ocasiones y más claras, y lo ha hecho con mucha inteligencia en los cambios, que esta vez sí que han funcionado: Deossa y Parrott, dos refrescos, han generado el gol. Luego el Betis se echó demasiado atrás, pero es que ante este rival es difícil no hacerlo".

Estadio Deportivo, en tanto, subió el puntaje a un ocho basándose en los movimientos tácticos del DT. "Mantuvo a Isco y situó a Fornals en la izquierda para acumular hombres y talento por el centro, lo que solo funcionó fogonazos por un agujero que hubo en la medular en la primera parte que supo corregir. De hecho, el Betis se mostró mucho más sólido en la segunda mitad y los cambios revolucionaron el ataque, hasta el punto de que Parrott marcó el gol tras un remate de Deossa", puntualizaron.

El Correo de Andalucía le otorgó al entrenador la máxima nota posible (10) y valoró que "el doble pivote le da la razón e igual no puede utilizarlo todo lo que quisiera por no reforzarle la posición. El Betis se asentó en el partido, fue sólido, compitió y dio un gran nivel. Victoria importante para rehacerse de Orriols antes de la Champions".

"Un entrenador élite que entendió que tenía que poblar el centro del campo con cuatro medios y al que los minutos en el campo le dieron la razón. Viene la Champions, la competición más bonita del mundo y la que va a jugar el Betis gracias a su buen hacer. Ojalá le quedaran otros siete años en el Betis", complementaron.

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