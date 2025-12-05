Prensa española destrozó a Alexis Sánchez: "El peor partido de su carrera"

El Sevilla, con Alexis Sánchez titular y sin el lesionado Gabriel Suazo, avanzó a los 16vos de final de la Copa del Rey tras vencer por 2-1 al Extremadura, elenco de la cuarta división de España.

Pese a la victoria y clasificación del cuadro andaluz, la prensa hispana destrozó al tocopillano, debido a que no tuvo una buena presentación.

En ese sentido, los medios pusieron al tocopillano entre las notas más bajas del Sevilla. Por ejemplo, El Desmarque le colocó un 3 y publicó: "Probablemente, el peor partido de la carrera futbolística de Alexis Sánchez. Lejos de su mejor estado físico, muy fallón, raro en él, y desaparecido cuando jugó como hombre más adelantado".

"El Sevilla le necesita mucho mejor que lo que está demostrando desde su regreso", agregó.

En tanto, Estadio Deportivo lo puso un 4 y escribió: "El chileno, desde su lesión, no ha vuelto a ser el mismo. El ritmo del extremo va distinto que el de sus compañeros, y eso se vio en varios acercamientos donde tuvo errores de bulto".

Por su lado, el Correo de Andalucía lo evaluó con un 2 y sostuvo: "Inoperante, perdido y sin aportar soluciones con balón. Su peor partido con la camiseta del Sevilla y lejos de un nivel físico apropiado".

PURANOTICIA