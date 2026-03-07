Unión La Calera gana demanda en el TAS contra Williams Alarcón

En medio de un complejo momento deportivo, Unión La Calera recibió una buena noticia desde el ámbito judicial, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazara la demanda presentada por el futbolista Williams Alarcón.

El mediocampista, actualmente jugador de Boca Juniors, había solicitado el pago de 121.509 dólares (cerca de 110 millones de pesos chilenos) correspondientes a una supuesta participación en los derechos económicos tras su traspaso a Huracán en 2023.

Sin embargo, el TAS determinó que la demanda fue presentada fuera del plazo establecido, el cual contemplaba 40 días para realizar el reclamo, incluyendo prórrogas.

Debido a este incumplimiento procesal, el tribunal aplicó el artículo R44.5 del Código del TAS, que establece que una solicitud presentada fuera del plazo puede ser considerada como retirada.

Además del rechazo de la acción, el tribunal ordenó que Williams Alarcón asuma los costos del arbitraje, además de pagar a Unión La Calera dos mil francos suizos (aproximadamente 2,3 millones de pesos) por gastos legales.

Tras el fallo, la dirigencia cementera anunció que evalúa iniciar acciones legales contra el jugador y su representante, relacionadas con los términos de la operación que llevó al futbolista desde Huracán a Boca Juniors.

PURANOTICIA