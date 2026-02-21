Prensa española cuestiona decisiones de Manuel Pellegrini ante Rayo Vallecano

La prensa española no ocultó su descontento con el empate 1-1 que el Real Betis logró como local frente a Rayo Vallecano, apuntando directamente a las decisiones del técnico Manuel Pellegrini.

Varios medios coincidieron en que mantener el mismo once titular por tercera jornada consecutiva fue una decisión arriesgada que no rindió los frutos esperados frente a un rival que supo equilibrar el juego.

Estadio Deportivo evaluó al estratega con un cinco, afirmando que “no anduvo acertado con los cambios, que restaron más que sumaron”, haciendo énfasis en que las modificaciones no lograron mejorar el rendimiento del equipo.

Por su parte, Mucho Deporte señaló que “el punto sabe a poco”, aunque matizó que los problemas de adaptación de los cambios fueron tanto por culpa de los futbolistas como de Pellegrini, en referencia a la falta de conexión en cancha.

El portal Betis Web enfatizó que, aunque la alineación inicial funcionó, “el plan se le ha caído conforme pasaban los minutos”. Resaltaron que las entradas de Cucho Hernández y Riquelme restaron más que sumaron, y que el orden táctico terminó por desmoronarse al final del partido.

El Correo de Andalucía recordó que Pellegrini se mantuvo fiel a la idea que lo había llevado a triunfos previos en Madrid y Palma, pero criticó sus modificaciones, como la entrada de Cucho Hernández y Valentín, que derivó en una amarilla dudosa y la pérdida del jugador para el próximo derbi.

Finalmente, El Desmarque calificó el desempeño del técnico con un cuatro, comentando que “el Betis fue superado durante largos tramos, Pellegrini no tuvo influencia desde el banquillo y sus apuestas por dar oxígeno al mediocampo no resultaron”.

El empate deja al Betis con 42 puntos en la tabla y mantiene a Pellegrini bajo la lupa de la prensa, que cuestiona si sus decisiones tácticas serán suficientes para sostener la competitividad del equipo en la recta final de la temporada.

