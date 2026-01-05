Prensa española carga contra Pellegrini tras la goleada del Real Madrid al Betis

El director técnico del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, fue blanco de durísimas críticas por parte de la prensa española luego de la deslucida actuación de su equipo, el cual cayó inapelablemente por 5-1 en su visita al Real Madrid, sublíder de La Liga.

"Su equipo fue superado táctica y técnicamente. La configuración defensiva fue totalmente errónea y se vieron superados una y otra vez. Hizo cambios, pero ninguno pudo cambiar el rumbo del partido. Un día para olvidar para el experimentado entrenador", apuntaron en Sports Dunia, donde lo evaluaron con un cuatro.

Estadio Deportivo le otorgó al criollo la misma nota, argumentando que "perdió la batalla táctica contra el Xabi Alonso, sobre todo de inicio, cuando se impuso el planteamiento del madridista por su peligrosidad por las bandas y capacidad para aprovechar los puntos débiles verdiblancos. El chileno reaccionó en el descanso con cambios lógicos, pero no fue suficiente para solucionar la inferioridad durante una hora de partido.

El Correo de Andalucía siguió con la misma tendencia. "Es difícil entender cómo se puede alinear a Ricardo Rodríguez en el Santiago Bernabéu, cuando todo sucede a una velocidad mayor a la que él puede jugar", partió señalando el citado medio.

Asimismo, planteó que "es un error grave, como la pasividad en la defensa. La Champions League se desvanece por completo, el objetivo es repetir clasificación europea y competir en Europa League y en la Copa del Rey. Cinco le hizo el Barça y cinco le ha endosado el Real Madrid. ¿El cambio de Nelson Deossa?".

Por su parte, ABC remarcó que "no terminan de salir los planteamientos cuando hay que jugar ante los equipos de la zona más alta. Los cambios en el segundo tiempo dieron algo de aire al equipo".

