Prensa canadiense evalúa con dureza el debut de Alexis Sánchez en la MLS y cuestiona su escaso protagonismo

A pesar de haber tenido pocos entrenamientos con su nuevo equipo, Alexis Sánchez hizo su debut oficial con el CF Montréal. El delantero chileno ingresó en la victoria por 2-1 como visitante ante Columbus Crew, por la Major League Soccer (MLS).

El tocopillano entró a los 79 minutos para reemplazar a Noah Streit y, pese al poco tiempo que estuvo en cancha, la prensa canadiense evaluó el estreno del goleador histórico de la Roja, con críticas principalmente por su escaso protagonismo.

El sitio RDS sostuvo que "todas las miradas estaban puestas en el banquillo del CF Montréal el miércoles por la noche para los primeros minutos de Alexis Sánchez, pero en un duelo lluvioso en Columbus, no fue el héroe tan esperado quien brilló".

"Sánchez, quien se esperaba que debutara con la camiseta azul, blanca y negra, también jugó apenas quince minutos al final del encuentro, sin ser un factor determinante", añadió.

En tanto, Le Journal de Montreal también se refirió al estreno del delantero chileno: "El nuevo jugador franquicia del CF Montréal, Alexis Sánchez, disputó sus primeros minutos con la camiseta azul, blanca y negra el miércoles, durante un partido contra el Crew en Columbus".

Por último, el medio TSN tituló: "Owusu y Streit lideran a Montreal a la victoria sobre Columbus en el debut de Sánchez".

Ahora, Alexis buscará seguir sumando minutos en su nuevo equipo cuando el CF Montréal reciba este sábado 22 de agosto a LA Galaxy, a partir de las 19:30 horas de Chile, en el Estadio Saputo.

(IMAGEN DE @CFMONTREAL)

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