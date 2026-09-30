Felipe Loyola apunta al aspecto físico como una de las falencias de la Roja, pero asegura que "tenemos mucho margen de mejora"

El capitán de la Selección chilena en la derrota ante Estados Unidos afirmó que son un equipo joven que quiere "conseguir cosas".
La Selección chilena sigue sin celebrar en esta fecha FIFA. Tras la derrota ante Canadá por 1-0 en Toronto, la Roja cayó por 4-2 ante Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, por el segundo amistoso de la gira por Norteamérica.
Tras el cotejo, Felipe Loyola, quien fue el capitán del combinado nacional, lamentó el nuevo tropiezo, aunque se mostró confiado en mejorar.
"Es un proceso, hay muchos jugadores del fútbol chileno que tienen otro nivel y otro roce físico. Tenemos mucho margen de mejora, hay que hacer más", expresó en diálogo con el periodista Eugenio Salinas.
"Somos un grupo joven, queremos conseguir cosas. Hay que mejorar como en que no tenemos que irnos todos con la pelota, para no dejar espacio atrás porque nos terminan convirtiendo. También hay que mejorar el nivel físico, ahí se nota la diferencia. Es un proceso que hay que vivirlo", añadió el jugador que milita en el Pisa de Italia.
Por último, el ex Independiente de Avellaneda sostuvo que "nos vamos con la sensación que hicimos un buen partido. Tuvimos ocasiones claras. Nos faltó definir mejor. Fuimos un equipo ordenado. Por detalles, ellos nos convierten".
PURANOTICIA