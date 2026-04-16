Prensa brasileña alabó a la UC tras triunfo sobre Cruzeiro en Copa Libertadores: "Estuvo bien posicionado y tuvo inteligencia"

Universidad Católica consiguió un triunfazo en Brasil para recuperarse en la fase grupal de Copa Libertadores. El cuadro "cruzado" derrotó por un agónico 2-1 a Cruzeiro en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y se metió en la pelea del Grupo D del torneo continental.

El desempeño exhibido por el cuadro de la precordillera generó positivos comentarios en la prensa brasileña, la cual, en contraparte, lanzó severos cuestionamientos hacia el rendimiento mostrado por la escuadra dueña de casa.

El portal Globo Esporte analizó el encuentro y señaló que "a Cruzeiro le faltó organización para generar ocasiones de gol con mayor regularidad, y también se defendió mal ante las rápidas transiciones de los visitantes y las jugadas a balón parado".

En esa misma línea, el citado medio de comunicación complementó su evaluación sobre la postura de los chilenos indicando que "Cruzeiro tomó la iniciativa y jugó bien en los primeros minutos, pero Universidad Católica se mantuvo agresiva con la posesión. No se limitaron a defender, esperando un error brasileño para contraatacar, sino que aprovecharon las jugadas a balón parado".

Por su parte, el análisis entregado por el sitio O Tempo Sports apuntó a las falencias del equipo local para explicar el resultado: "Uno de los problemas de Cruzeiro fue la falta de precisión técnica en los pases y los tiros a puerta, lo que impidió que pusiera en aprietos a Universidad Católica".

Finalmente, la misma publicación destacó las virtudes del conjunto estudiantil para llevarse los tres puntos desde Brasil, concluyendo que "El otro obstáculo fue el propio equipo chileno, que llegó a Mineirão bien posicionado defensivamente, tuvo la inteligencia para superar la presión alta de Cruzeiro y claramente se basó en una estrategia de transición rápida al ataque, lo que impidió una mayor presión por parte de Cruzeiro".

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