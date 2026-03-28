Prensa argentina reacciona ante prohibición de hinchas de Boca en el Claro Arena

El próximo estreno de Universidad Católica en la Copa Libertadores ha quedado envuelto en una controversia que ya traspasó las fronteras. La determinación de las autoridades chilenas de impedir el ingreso de la parcialidad de Boca Juniors al Claro Arena generó inmediatas repercusiones en los medios de comunicación del país trasandino.

Desde el Diario Olé pusieron el foco en la disparidad de criterios respecto al aforo para el encuentro internacional. Mientras que la dirigencia cruzada pretendía disponer de 450 boletos para los seguidores argentinos —alegando que es el límite de capacidad del sector visitante—, la normativa de la Conmebol establece un piso de dos mil entradas para estos compromisos.

Esta restricción responde directamente a la postura de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien junto a la Delegación Presidencial Metropolitana, rechazó la presencia de la hinchada xeneize apelando a motivos de seguridad. Al respecto, el medio deportivo argentino describió el entorno del recinto señalando que "el histórico estadio San Carlos de Apoquindo, que se terminó de remodelar en 2025 y pasó a llamarse Claro Arena, se encuentra en la comuna de Las Condes, una zona residencial de alto nivel, alejado del centro".

La postura del club de La Ribera es de total rechazo a la oferta limitada de la UC. Según consignó la prensa argentina, "Boca no acepta esa cantidad, porque en la Bombonera el lugar para la visita es mayor y desperdiciaría mucho espacio. Por lo que quiere que los chilenos cumplan con el reglamento. Aunque podrían no hacerlo y pagar una multa".

Ante este escenario de incertidumbre a poco más de una semana del partido, se baraja la posibilidad de una resolución administrativa por parte del ente rector del fútbol sudamericano. El matutino advirtió que "la Conmebol podría decidir que la fecha 1 y la 6 del grupo se jueguen sin público visitante. Pero por el momento no hubo anuncio oficial al respecto", dejando en suspenso la logística definitiva para el choque continental.

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