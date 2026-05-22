Prensa argentina reacciona al triunfo de la UC y asegura que el resultado "perjudicó a Boca" de cara a la clasificación

Universidad Católica dio un paso clave en la Copa Libertadores tras imponerse por 2-0 a Barcelona de Ecuador en el Claro Arena, resultado que le permitió mantenerse como líder del Grupo D a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos.

Con este triunfo, el elenco cruzado llegará con la primera opción a la última jornada, donde disputará una verdadera “final” frente a Boca Juniors en Argentina en busca de un cupo en los octavos de final del torneo continental.

La victoria del cuadro dirigido por Daniel Garnero no pasó desapercibida en la prensa argentina, que reaccionó de inmediato al escenario que dejó complicado al conjunto xeneize.

El sitio partidario Planeta Boca Juniors señaló: "U. Católica le ganó 2 a 0 a Barcelona en Chile en el cierre de la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este resultado perjudicó a Boca y no tiene margen de error para el próximo jueves 28 de mayo".

Por su parte, el diario Olé tituló: "U. Católica le ganó a Barcelona y le tiró la presión a Boca". El medio argentino añadió que "La Copa Libertadores ya no le deja margen a Boca. El equipo de Claudio Ubeda quedó obligado a ganar sí o sí el próximo jueves en la Bombonera para clasificarse a los octavos de final".

Finalmente, el citado medio profundizó en el complejo panorama que enfrenta el conjunto argentino de cara al decisivo encuentro.

"U. Católica llega fortalecido, con confianza y sabiendo que un empate lo clasificará automáticamente a los octavos. Boca, en cambio, jugará con la obligación sobre los hombros y con la necesidad de responder en una noche límite. La conclusión es simple: Boca depende de Boca. Pero necesita ganar. No hay otro camino".

PURANOTICIA