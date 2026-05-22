Manuel Pellegrini proyecta la Champions League con el Real Betis y aleja la opción de asumir en la Selección chilena

Aunque desde hace meses el nombre de Manuel Pellegrini ha sido vinculado como una de las principales opciones para encabezar un nuevo proceso de la Selección chilena con miras al Mundial de 2030, todo apunta a que el técnico nacional continuará en el Real Betis y respetará su contrato vigente hasta mediados de 2027.

El propio “Ingeniero” dio señales de continuidad este viernes, durante una conferencia de prensa en la que comenzó a proyectar la próxima temporada del conjunto verdiblanco, especialmente pensando en la participación del club en la próxima edición de la Champions League.

Consultado sobre la conformación del plantel para afrontar el torneo europeo, Pellegrini respondió dejando entrever que seguirá al mando del equipo español.

"Es una competición especial, muy exigente, donde entra mucho dinero, pero también la competitividad es muy grande. Siempre hay que entrar con la ilusión de llegar lo más arriba posible y se hará un plan para ir a la Champions con un plantel equilibrado, pero también con un plantel competitivo", sostuvo.

El entrenador chileno también abordó el desafío de conformar un equipo capaz de competir en múltiples frentes durante la próxima campaña.

"Vamos a estudiar cuál es el plantel que va a quedar. Siempre hay ventas que a lo mejor no se esperan, así que es difícil dar opiniones en este momento de lo que se necesita, hay salidas y entradas. Vamos a intentar hacer un plantel competitivo. Por suerte he tenido también la posibilidad de estar en varias Champions anteriores", añadió.

Además, enfatizó la responsabilidad que implica representar al club en una competencia de alto nivel internacional.

"Sabemos lo que se necesita para poder hacer un buen papel, porque creo que independiente de que sea una competición muy exigente, de clubes muy grandes, la ilusión y la exigencia dentro del club y de la gente es siempre exactamente la misma. Yo creo que tenemos que saber responder a esa exigencia".

Por ahora, Pellegrini y el Betis se concentran en cerrar la temporada 2025-2026. El equipo sevillano recibirá este sábado al Levante, en el último partido de la Liga española.

PURANOTICIA