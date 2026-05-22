DT de Elche respalda a Lucas Cepeda: “Tenemos la convicción absoluta de que será un grandísimo futbolista aquí y en Europa”

Lucas Cepeda y el Elche afrontarán este sábado un duelo decisivo ante Girona por la última fecha de la Liga española. El conjunto franjiverde necesita al menos un empate para asegurar su permanencia en la categoría y evitar el descenso.

En la antesala del compromiso, el técnico del elenco español, Eder Sarabia, se refirió al presente del delantero chileno y sorprendió con una profunda reflexión sobre el proceso de adaptación que ha vivido el exjugador de Colo-Colo en Europa.

"Lucas viene de un club tremendamente importante en Chile (Colo-Colo). Es un chico joven y esta es su primera experiencia en el extranjero. También trae una carga por ser un jugador importante para su selección", comenzó señalando el entrenador.

Sarabia también apuntó a las dificultades personales y futbolísticas que ha debido enfrentar el atacante nacional desde su llegada al fútbol español.

"Seguramente, Lucas en muchos momentos ha estado solo aquí en España. Quizás, si hubiese estado con gente que le pudiera ayudar un poco más (...) Porque son condiciones diferentes. Pero es un aprendizaje para todos y también nos tiene que llevar a hacerlo un poco mejor como club", añadió.

Pese a ello, el estratega destacó el compromiso diario del chileno y aseguró que confían plenamente en su potencial.

Además, agregó: "Lucas entrena y nos ayuda cada día. Queremos intentar ayudarle a que saque todo eso que tiene, porque es de esos jugadores que te ganan partidos. Para el duelo de este sábado, necesitamos que entienda lo que vamos a requerir de él. Tenemos la convicción absoluta de que Lucas será un grandísimo futbolista aquí en el Elche y en Europa, porque tiene las condiciones".

Finalmente, Sarabia también tuvo palabras para Arturo Vidal, con quien mantiene una cercana relación, y expresó su deseo de contar con el apoyo del histórico mediocampista chileno.

"Espero ver alguna foto de Arturo Vidal con la camiseta del Elche, que también nos animará".

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