Prensa argentina e hinchas destrozan debut internacional de Damian Pizarro en Racing

El delantero chileno Damián Pizarro dijo presente en Racing Club, elenco que derrotó por 3-1 a Independiente Petrolero de Bolivia, en partido válido por la primera fecha de la fase de grupos de Copa Sudamericana.

El nacional saltó a la cancha en el minuto 67 reemplazando a Adrián "Maravilla" Martínez, pero su desempeño dejó mucho que desear, ganándose la reprimenda de los hinchas en redes sociales, quienes incluso pidieron su salida.

La prensa, en tanto, tampoco tuvo piedad con el joven atacante. "Entró a los 20' del segundo tiempo por 'Maravilla' Martínez. No entró bien. Impreciso. Jugó de espalda", señaló Diario Olé, calificando su actuación con un cuatro.

Misma nota le otorgó el medio partidario Racing de Alma, el cual argumentó que el criollo "entró y le costó el partido. Otro que sufrió la altura y la falta de ritmo. Quiso rebotar de espaldas y lo hizo mal, tampoco la pudo aguantar bien y un taco defectuoso. Necesita más minutos y mejorar el nivel".

Más lapidaria aun fue la evaluación del portal El Primer Grande, que además de bajar la puntuación a un 3,5 le recriminó al formado en Colo-Colo que "no aguantó la pelota, le costó tener chances de gol. No gravitó".

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