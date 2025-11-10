Prensa argentina destrozó a Paulo Díaz y aplaudió a Carlos Palacios tras partido Boca-River

Superclásico del fútbol argentino dispar para los chilenos. Es que mientras Carlos Palacios fue figura y celebró el triunfo por 2-0 de Boca Juniors ante River Plate en La Bombonera, Paulo Díaz tuvo un opaco y criticado desempeño.

En ese sentido, la prensa trasandino destrozó al defensa nacional. Por ejemplo, TyC Sports lo evaluó con nota 1 y publicó: "Hace rato que su ciclo está más cumplido. Sin embargo, se sigue recurriendo a él. Un partido espantoso, de los peores que ha jugado un futbolista de River en cancha de Boca. Perdiendo por arriba y perdiendo por abajo, sin actitud, sin entrega y con fallas llamativas. Un partido que, ojalá, haya sido el último suyo en la institución".

En tanto, Clarín le puso nota 2 y escribió: "Al margen de si fue falta o no en la jugada previa al primer gol, saltó desarmado y a destiempo. En el segundo gol quedó en la foto y durante todo el segundo tiempo no paró a nadie. La jugada más característica fue cuando dejó pasar la pelota y Giménez quedó mano a mano con Armani, en un momento donde primero sancionaron penal y se rectificó en el VAR".

Por su lado, La Página Millonaria también lo calificó con 2 y sostuvo: "Anuló bien a Giménez durante un rato en el primer tiempo y ya está. Quedó pagando en la jugada del gol, donde hubo infracción no cobrada por Ramírez. Intentó muy pocos pases a campo rival. Dio todas las ventajas habidas y por haber en el segundo tiempo. Desguarnecido, liviano, desordenado. No marcó, no relevó, no se acomodó, ni ayudó a contener el desastre defensivo. Regaló espacios por todos lados".

A su vez, el medio partidario River el más grande le puso un 2 y publicó: "Flojísima vuelta del chileno. Si bien fue falta en el primer gol, lo movieron muy fácil. En el segundo gol pierde totalmente a Miguel Merentiel que definió solo. Además, tuvo algunas desatenciones más en ataques del local".

EN tanto, sobre Carlos Palacios TyC Sports le colocó un 6 y escribió: "Dubitativo y un poco perdido en el arranque, aunque levantó en el segundo tiempo. Entregó todo: corrió, metió y por eso se ganó los aplausos de La Bombonera. Le faltó juego, pero está demostrando una actitud distinta y se valora".

Olé calificó al nacional con un 7.5 y sostuvo: "Muy metido. Del medio a la derecha. Correcto en la marca, mejor en los pases. No se le cayeron los anillos cuando tuvo que ir al piso. Metió de lo lindo. Armani salió lejos en un costado, el chileno lo superó y tiró un centro que terminó en mano del arquero afuera del área".

Por su lado, Clarín comentó: "Gran partido del chileno, tal vez su mejor actuación en Boca. Porque a su calidad y gambeta le agregó el sacrificio que se necesita para ocupar un puesto en el mediocampo en la Bombonera en un Superclásico. Se fue extenuado y se llevó un merecido aplauso".

Por último, Bolavip lo calificó con 5 y escribió: "El peor en cancha en el bando xeneize. Si bien no levanta el rendimiento y viene siendo el punto más bajo de Boca en cada partido, su encuentro ante River fue de los mejores que disputó en las últimas semanas".

PURANOTICIA