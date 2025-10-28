Prensa argentina destrozó a Palacios y Alarcón pese a triunfo de Boca Juniors: "No hizo absolutamente nada"

Boca Juniors regresó a la victoria en el Torneo de Clausura de Argentina. El cuadro xeneize derrotó el lunes por 3-1 a Barracas Central en calidad de visita, en un duelo donde los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios fueron titulares.

Sin embargo, los nacionales no realizaron un buen partido y ambos fueron reemplazados en el segundo tiempo, por lo que los medios trasandinos criticaron sus bajos rendimientos de los chilenos y los incluyeron entre los peores del equipo.

Por ejemplo, TyC Sports calificó a Alarcón con nota 3 y sostuvo: "No hizo nada en todo el primer tiempo. Por eso lo sacaron. Para colmo, en su lugar ingresó Zeballos, que la rompió".

En tanto, el diario Olé calificó al ex Unión La Calera con un 4 y publicó: "Se resbaló delante de Insúa en el gol. No entró tanto en juego, se fastidió un par de veces cuando se metió al área y no se la dieron".

Por su lado, Palacios recibió un 3 por parte de TyC, que escribió: "Otro que no hizo absolutamente nada cuando estuvo en cancha. Por eso salió".

Olé, en tanto, sostuvo: "Entró en una pelea insólita con Miloc y terminó amonestado. Desde el juego intentó ir (sin éxito) hacia adelante, pero chocó con los defensores".

