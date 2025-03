Prensa argentina critica a Paulo Díaz por no patear en decisiva tanda de penales de River

River Plate de Paulo Díaz y Gonzalo Tapia perdió el título de la Supercopa Internacional de Argentina, luego de caer frente a Talleres de Córdoba en lanzamientos penales.

El zaguero comenzó en el banco de suplentes e ingresó a los 70 minutos en reemplazo de Lucas Martínez Quarta. Pese a jugar 20 minutos, fue criticado por la prensa argentina.

TyC Sports sostuvo que el seleccionado nacional se mostró "poco confiable, sufrió en algún juego aéreo y erró pases de forma inexplicable".

Pero también, cuestionó que el ex Palestino y Colo Colo no lanzara en la tanda: "Uno hubiera esperado que se anotara para ejecutar penales, pero no pasó".

Ahora, River Plate se preparará para enfrentar a Atlético Tucumán el domingo 9 de marzo, desde las 19:15 horas, por la novena fecha de la Primera División argentina.

PURANOTICIA