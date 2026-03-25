Prensa argentina analiza el debut de Gago en la banca de la U: "Una mala racha que se potencia"

Fernando Gago tuvo un mal debut como nuevo entrenador de Universidad de Chile, pues el cuadro azul cayó este martes por 1-0 frente a Unión La Calera en el estadio Nacional, por la segunda fecha de la Copa de la Liga.

El estreno del adiestrador argentino en el conjunto estudiantil no dejó indiferente a la prensa trasandina. Por ejemplo, el diario Olé publicó que "Gago debutó en la U de Chile: derrota de local".

Además, añadió que "una mala racha que se potencia: las seis veces que arrancó en un club (Aldosivi, Racing, Boca, Chivas Necaxa y ahora la U) no pudo ganar".

También, agregó que "el equipo arrancó con intensidad, mayor control de pelota, pero sintió el impacto del gol visitante por Oyarzo (…) La U salió con mucha energía en el segundo tiempo. Pero hubo un cambio que no resultó: el juvenil colombiano nacionalizado chileno Jhon Cortés ingresó por Agustín Arce, de opaco partido. No aportó nada determinante".

En tanto, TN sostuvo: "Fernando Gago debutó en su nuevo club como DT con una derrota: la mala racha que no pudo cortar".

"El entrenador tuvo varias complicaciones en su estreno en el fútbol chileno, tanto en la previa como durante el desarrollo del encuentro. Tuvo que prescindir de varios jugadores convocados para la fecha FIFA (…) Después, se lesionó Juan Martín Lucero y se desconoce cuánto tiempo estará fuera", agregó.

Por último, añadió: "Gago no pudo cortar su mala racha en sus debuts como DT: todavía no pudo ganar cuando dirigió su primer partido en cada uno de los seis clubes por los que pasó. El balance arroja cinco derrotas y un empate".

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