Prensa argentina advierte a Independiente por jugador de Universidad de Chile

Este miércoles a las 20:30 horas, Universidad de Chile recibirá en el estadio Nacional a Independiente de Avellaneda, partido válido por la ida de los octavos de final de Copa Sudamericana.

Mientras los azules golearon por un contundente 4-1 a Unión Española en su último encuentro, el elenco donde militan los nacionales Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames igualó a cero en el clásico con River Plate, dejando buenas sensaciones en la prensa de Argentina.

Así lo hizo saber el prestigioso medio trasandino La Nación, el cual destacó que el pleito con el cuadro millonario "no se trataba ni mucho menos de un match-point, pero sí de una parada muy brava apenas cuatro días antes de cruzar la cordillera para arrancar ante Universidad de Chile la segunda y decisiva etapa de la Copa Sudamericana".

"El 0 a 0 del sábado a la noche en Avellaneda le dejó al Rojo un rostro muy distinto al que venía expresando en las semanas previas. Sigue sin ganar, sin convertir goles y en el fondo de la tabla de su zona, pero fue superior en todos los aspectos del juego a su encumbrado adversario tras exhibir sobre el césped muchas de las virtudes que se le elogiaron en el primer semestre", agregaron en la publicación.

Tras desmenuzar exhaustivamente la actuación del denominado Rey de Copas, en la nota volvieron a referirse al cruce con la U y advirtieron a los pupilos de Julio Vaccari por la presencia de un importante delantero laico. Y no se trata del joven Lucas Assadi, figura en los últimos compromisos, sino de Leandro Fernández, quien defendió la camiseta de los diablos rojos entre 2016 y 2020, para volver luego en 2022.

Al respecto, La Nación destacó que "la Sudamericana, una de las dos competiciones en las que el Rojo quedó en pie tras su eliminación en Copa Argentina, es la meta inmediata; y Universidad de Chile, segundo en el campeonato trasandino luego de 19 fechas disputadas y con Leandro Fernández, un viejo conocido en sus filas, es el obstáculo a superar".

