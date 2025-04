Prensa alemana cuestiona el posible arribo de Felipe Loyola al Bayern Múnich

Felipe Loyola podría dar un nuevo gran salto en su carrera y arribar por primera vez al fútbol europeo. Es que tras sus destacadas actuaciones en Independiente de Avellaneda, el chileno estaría muy cerca de fichar en el poderoso Bayern Múnich de Alemania.



El martes el periodista argentino César Luis Merlo, especialista en fichajes, dio a conocer que el cuadro germano tiene negociaciones "muy avanzadas" para quedarse con los servicios del nacional nacional y que el Rojo estaría en la "fase final" para cerrar el traspaso por una cifra cercana a los 20 millones de euros.



Sin embargo, la prensa alemana no ve con muy buenos ojos y algunos medios cuestionaron el posible arribo del ex Huachipato al conjunto bávaro, al asegurar que el club no necesita más volantes defensivos.



"El FC Bayern no necesita actualmente medidas en el mediocampo defensivo. Además de los titulares Joshua Kimmich y Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic y Joao Palhinha luchan por minutos de juego. Además, Tom Bischof ya ha sido fichado procedente del Hoffenheim para la posición de mediocampo central", publicó el periódico Süddeutsche Zeitung, de Múnich.



En tanto, el diario TZ, sostuvo: "Es cuestionable si el Bayern realmente necesita un jugador con el perfil de Loyola. Actualmente, hay un excedente de jugadores, al menos en el mediocampo defensivo. Si se toma la decisión, Loyola podría ser una alternativa rentable".



Consignar que el Bayern Múnich ya tuvo a un chileno entre sus filas, cuando Arturo Vidal fichó a fines de julio del año 2015 y estuvo por tres temporadas hasta partir en 2018 al Barcelona.

