Postergan el partido de U. de Concepción contra Huachipato por "indicación" de la Delegación Presidencial del Biobío

En vísperas del inicio de la fecha 23 de la Liga de Primera, el certamen tuvo un sorpresivo imprevisto que involucra a dos equipos comprometidos en la lucha por mantener la categoría.

Esto porque la ANFP anunció a través del sitio oficial del torneo que el choque entre Universidad de Concepción y Huachipato, programado para este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo, fue aplazado por "indicación de la Delegación Presidencial Regional del Biobío".

La decisión se basaría en la falta de contingente policial disponible para el compromiso debido a la realización del Rally Chile Biobío, quinta jornada del Mundial de Rally, certamen automovilístico que se realizará entre este jueves 10 y el domingo 13.

Según el portal Sabes Deportes, el duelo podría llevarse a cabo recién a inicios de octubre, aprovechando que por esos días se disputan los octavos de final de Copa Chile, certamen donde estudiantiles y acereros quedaron eliminados prematuramente.

Es importante consignar que mientras Huachipato marcha 13° en la tabla con 25 puntos, cuatro por arriba de la zona de descenso, la UDEC es 14ª con 22 unidades, marcando la línea de salvación.

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