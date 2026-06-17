Portugal carece de ambición y empata con RD Congo en el primer partido del grupo K del Mundial

Portugal y la República Democrática del Congo abrieron el grupo K del Mundial que organiza Estados Unidos, Canadá y México, con un empate 1 a 1.

El primer gol del partido se produjo rápidamente, a los seis minutos, Joao Neves mandó el balón a la red tras un cabezazo, adelantando a los lusos en el marcador.

Sin embargo, a pesar de que muchos esperaban un vendaval portugués, ya que el equipo africano equiparó las acciones con una defensa bien posicionada y poca tendencia al error.

Cuando estaba cerca de terminar la primera mitad, luego de una buena jugada tras un tiro de esquina, un buen centro fue conectado en el área por Yoane Wissa, decretando el empate.

En el complemento, los portugueses siguieron dominando, pero carente de ambiciones y sin grandes ocasiones más allá de un gol anulado a João Cancelo por fuera de juego.

Finalmente, el partido terminó en un empate que no estaba en las previsiones de muchos fanáticos del fútbol.

La actividad del grupo K continuará con el partido entre Colombia y Uzbekistán que comenzará a las 16:00 horas de este miércoles.

(Imagen: FIFA)

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