Aníbal Mosa valora gesto de Diego Valdés para llegar a Colo-Colo y descarta a Víctor Dávila

Este miércoles se realizó una junta de directorio de Blanco y Negro y tras la cita, el presidente de la concesionaria que administra a Colo-Colo, Aníbal Mosa, habló con los medios.

En la ocasión, el timonel del "Cacique" se refirió al tema de los refuerzos, donde en las últimas horas se dio a conocer que Diego Valdés, una de las obsesiones del técnico Fernando Ortiz, estaría dispuesto a renunciar a una deuda de tres meses de sueldo que le debe Vélez Sarsfield con tal de destrabar su salida para arribar a los albos.

En ese sentido, el empresario puertomontino valoró el gesto del mediocampista: "Me alegro mucho. Muestra la disposición y las ganas que tiene de venir. No ha sido el único jugador que ha dejado plata arriba de la mesa por llegar a Colo-Colo. Acordémonos que el 2014 Esteban Paredes renunció a una plata que le debían en el Querétaro y se vino para acá".

Consultado por la opción de Jordhy Thompson, sostuvo: "Jordhy es un jugador que tiene contrato vigente (con el Orenburg de Rusia) y mientras eso ocurra nosotros no tenemos mucho que hacer. No me gusta hablar de jugadores que tienen relación contractual con otros equipos, como no me gusta que hablen de los nuestros cuando tienen contratos vigentes con nosotros".

Además, el directivo descartó a Víctor Dávila, luego de rumores de que podría llegar al elenco de Macul: "No es ninguna opción. No estamos pensando en traer jugadores lesionados para que se vengan a recuperar a Colo-Colo. Está completamente descartado".

Por último, Mosa se refirió a posibles salidas en este mercado: "La idea nuestra es que jugadores que estén jugando en el primer equipo y que están siendo titulares o alternativa no hay ninguna posibilidad (de salida). Queremos potenciar el equipo y no despotenciarlo. Con respecto a otros jugadores no hay ninguna propuesta, excepto la de Cristian Riquelme que fue a Deportes Concepción".

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