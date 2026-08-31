Portero de Huachipato fue dado de alta tras recibir bomba de estruendo en Coquimbo

Huachipato informó que el arquero Christian Bravo se encuentra en buen estado de salud luego de resultar afectado por una bomba de estruendo durante el partido frente a Coquimbo Unido, encuentro que debió ser suspendido a los 68 minutos.

A través de un comunicado, el conjunto acerero detalló que el jugador fue trasladado a un centro asistencial tras el incidente ocurrido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde fue sometido a diversos exámenes médicos para evaluar su condición.

"El jugador fue dado de alta y de acuerdo con las indicaciones médicas, se encuentra en proceso de reposo", informó Huachipato, agregando que durante esta jornada Bravo tomará el vuelo de regreso a la capital de la región del Biobío.

El club precisó que el guardameta continuará su recuperación en la ciudad y permanecerá en observación por parte del cuerpo médico de Huachipato, a la espera de poder retomar sus actividades deportivas "a la brevedad".

El hecho ocurrió a los 68 minutos del encuentro, cuando hinchas locales lanzaron bombas de estruendo hacia el terreno de juego. Una de ellas cayó a los pies de Bravo, quien quedó afectado por las fuertes detonaciones.

El partido permaneció detenido durante aproximadamente diez minutos mientras se evaluaba la situación del arquero. Tras conversar con los médicos, el árbitro Nicolás Gamboa comunicó la decisión de no continuar con el encuentro.

"Por su integridad, el partido se suspende", sostuvo.

De esta manera, quedaron 22 minutos pendientes del compromiso, cuya resolución deberá ser determinada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Finalmente, Huachipato agradeció "todas las muestras de preocupación, cariño y apoyo" recibidas hacia Christian Bravo durante las últimas horas.

PURANOTICIA