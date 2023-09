Por quinta vez en su carrera: Christiane Endler fue nominada a los premios The Best de la FIFA

Christiane Endler no para de recibir reconocimientos. Es que la golera nacional fue incluida este jueves, por quinto año consecutivo, entre las nominadas al premio The Best como candidata a mejor portera del mundo.

"Tiane" aparece en una lista de jugadoras donde competirá contra la australiana Mackenzie Arnold, la alemana Ann-Katrin Berger, la española Cata Coll, la inglesa Mary Earps, la sueca Zecira Musovic y la hispana Sandra Paños.

Consignar que de las cinco ediciones en que se ha entregado el premio The Best a la mejor arquera, Christiane Endler ha estado nominada en todas y es la única golera en que ha recibida cinco nominaciones.

En 2019, 2020 y 2022, la chilena terminó en el segundo lugar, mientras que en 2021 se convirtió en la mejor portera del planeta.

