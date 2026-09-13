Por lesión en el codo, Gabriel Maureira es la nueva baja de la Roja Sub 23

El sábado, durante el entrenamiento de la selección Sub 23 que se prepara para enfrentar los Juegos Suramericanos de Santa Fe en Argentina, el portero de Colo Colo y titular del equipo nacional, Gabriel Maureira, sufrió una lesión que, de inmediato, fue evaluada por el cuerpo médico de la Roja.

Tras ello se emitió un comunicado donde se expuso que el arquero “ha sido liberado de la convocatoria para los Juegos Suramericanos, debido a una lesión que le impide participar de la competencia”, sin hacer mayores referencias a la dolencia sufrida por Maureira.

Más tarde, se informó que el portero de Universidad de Chile, José Alburquenque, había sido nominado en lugar del lesionado jugador.

Luego, y también a través de un comunicado, Colo Colo clarificó la lesión sufrida por Maureira: una contusión ósea del codo derecho.

En el club albo complementaron señalando que el portero tiene reposo deportivo y que iniciará un tratamiento kinésico.

Lo que no está claro aún es cuánto tiempo estará Gabriel Maureira fuera de las canchas. Ello se determinará luego de las evaluaciones que se realicen esta semana, pero se estima que el tiempo de recuperación podría ir entre dos semanas y un mes.

PURANOTICIA