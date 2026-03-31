Podlipnik se rinde ante Massú en la antesala de la Copa Davis: “Es el mejor capitán del mundo”

A pocos meses de que Chile se enfrente a España por un cupo en las finales de la Copa Davis, el ex seleccionado nacional Hans Podlipnik tuvo palabras de profunda admiración para el actual líder del cuerpo técnico. En una conversación con el podcast Raquetas y Palas de En Cancha, el antiguo especialista en dobles fue categórico al evaluar el desempeño del viñamarino: "Nicolás Massú es el mejor capitán que he visto en cualquier equipo de Copa Davis del mundo".

El reconocimiento llega en un momento clave para el doble medallista de oro en Atenas 2004, quien ya supera la década al mando del equipo chileno. Bajo su dirección, el conjunto nacional se prepara para el trascendental choque de septiembre, donde buscarán asegurar su presencia en la fase decisiva de la denominada Ensaladera de Plata.

Durante la entrevista, Podlipnik también se sinceró sobre el cierre de su etapa como tenista profesional, admitiendo que el desgaste mental fue un factor determinante. "Cuando uno está en el circuito profesional, el tenis se convierte en una obsesión. La competencia es brutal. En los últimos años de mi carrera yo estaba agotado y había perdido parte del amor por el deporte. Me retiré sin muchas ganas de volver", confesó "H-Pod", revelando que la falta de motivación marcó sus últimas dos temporadas en el tour.

Tras su alejamiento de las canchas, el ex deportista ha volcado sus esfuerzos en una fundación que utiliza el deporte como herramienta de protección social. El proyecto busca rescatar a menores de edad de contextos de riesgo y delincuencia. Según explicó, su mayor satisfacción es ofrecer un entorno protegido para las tardes: "Lo que pasa en las poblaciones es que después del colegio no tienen dónde ir. La calle los recluta: las mafias, el narcotráfico. Nosotros les damos un lugar donde jugar, y se van a casa a dormir como tiene que ser la niñez", detalló sobre su labor para alejar a los niños de los peligros de la calle.

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