Pobre empate entre Rangers y Unión Española en el inicio de nueva fecha de la B

Rangers y Unión Española abrieron el viernes por la noche la octava fecha de la Liga de Ascenso en el estadio Fiscal de Talca con un empate 1-1 que no les permite ni a uno ni a otro salir de incómodas posiciones de la tabla.

Los piducanos se pusieron arriba al minuto 14 con un zurdazo de Ignacio Ibáñez, pero el capitán Patricio Rubio marcó el empate hispano con un penal a los 31’.

Con este resultado, la escuadra local que dirige Jaime Vera es el colista absoluto del torneo y, además, la única escuadra que no ha conseguido victorias.

Unión Española, en tanto, se quedó estancada con ocho puntos; momentáneamente en el décimo lugar. Además, sumó su tercer partido consecutivo sin triunfos.

La próxima fecha Rangers jugará como visita frente a Temuco mientras que los hispanos serán locales ante Santa Cruz.

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