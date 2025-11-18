Poblete califica de "trascendental" el partido de la U contra O'Higgins por el Chile 2 para la Copa Liberadores

Cuando faltan tres fechas para que termine la Liga de Primera 2025, Universidad de Chile lucha con todo por el cupo de Chile 2 para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Los azules visitarán este domingo a O'Higgins en Rancagua, en un duelo clave para mantenerse en la pelea por ir al torneo continental.

E Israel Poblete anticipó el cotejo ante los celestes, señalando que "estamos trabajando de muy buena forma para este partido que es trascendental. Enfrentaremos a un gran equipo. Haremos todo lo posible para ganar el partido, escalar en la tabla y meternos en puestos de Copa Libertadores", expresó el mediocampista en conferencia de prensa.

"Este segundo semestre nos ha costado en algunos partidos, sobre todo de vista. Jugamos muchos partidos en 19 días, donde muchas veces no descansamos las 72 horas, que es lo que se pide. Pero ahora llegamos con un poco más de descanso para jugar el domingo", añadió.

Consultado sobre si sería un retroceso para la U clasificar a la Sudamericana en vez de la Libertadores, respondió: "Eso se tiene que ver cuando termine la temporada. Ahora pensamos en estar lo más arriba posible y a fin de año se sacarán conclusiones. Por el momento, nos enfocamos en ganar el domingo".

Por último, Poblete tuvo palabras para sus compañeros Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano, quienes están en Rusia con la Selección chilena: "Ya no es novedad lo que vienen haciendo. Estoy muy contento por ellos y obviamente que los estamos esperando para que puedan jugar el partido tan importante que tenemos este fin de semana".

PURANOTICIA