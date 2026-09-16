Plantel de S. Wanderers sub-20 avisa de cara a la final de la Intercontintental ante Real Madrid: "No nos achicamos con nadie"

El plantel de Santiago Wanderers sub-20 ya partió rumbo a España para disputar este sábado la final de la Copa Intercontinental ante el poderoso Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Y previo a tomar el vuelo, el volante caturro Cristóbal Ponce anticipó el histórico duelo que afrontará el equipo en su calidad de campeón de la Copa Libertadores sub-20.

En ese sentido, el mediocampista no se achicó, al expresar que "todavía falta mucho para hacer historia. Somos un grupo muy ambicioso, humilde también. Estamos muy contentos, pero para hacer historia tenemos que ganar la Libertadores, la Intercontinental y ascender".

"Es algo muy lindo, todos sabemos lo que es el estadio y el club que vamos a enfrentar, pero nosotros lo demostramos; no nos achicamos con nadie. Vamos a ir a por todo, el objetivo principal es ganar", añadió.

Cabe señalar que el trascendental duelo entre Santiago Wanderers y Real Madrid se disputará a las 07:30 horas chilena de este sábado 19 de septiembre.

PURANOTICIA