Pizzi recuerda el título de la Copa Centenario con la Roja: "Tengo un agradecimiento muy grande hacia el pueblo chileno"

El pasado 26 de junio se cumplieron 10 años del histórico título que conquistó la Selección chilena en la Copa Centenario de Estados Unidos, donde la Roja le ganó la segunda final consecutiva a Argentina.

Juan Antonio Pizzi, el entrenador del combinado nacional de ese entonces, recordó la hazaña en conversación con el programa "Con Camiseta", ya que la final del Mundial 2026 se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, mismo escenario donde celebró con el conjunto criollo frente a la Albiceste.

"Lógicamente es un evento para mí muy importante a nivel profesional y lo disfrutamos mucho, y nada, ahora hay que pensar en el futuro", comenzó diciendo el otrora adiestrador de la Roja.

"A los que tuvimos la oportunidad de disputar eventos ahí, como fue la final de la Copa América, lógicamente que nos causa una alegría saber los recuerdos que uno trae de ahí. Pero es una historia completamente diferente y cualquier equipo que juegue en ese estadio lógicamente que lo disfruta", añadió.

Por último, Pizzi agregó: "Tengo un agradecimiento muy grande hacia la gente, hacia el pueblo chileno que me dio la posibilidad de trabajar ahí, de desarrollar mi carrera profesional ahí y donde pude conseguir buenos resultados".

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