Pisa de Felipe Loyola fue goleado 6-2 por Inter en Milán

El chileno Felipe Loyola fue citado, pero no ingresó en la dura caída del Pisa ante Inter.
Felipe Loyola llegó hace pocos días a Italia para sumarse al Pisa, y aunque fue citado para el duelo ante Inter en Milán, el volante chileno no debutó y permaneció en la banca durante todo el encuentro.
Desde ahí, Loyola vio cómo su equipo sufrió una durísima goleada por 6-2, en un partido donde Pisa tuvo un arranque inesperado y prometedor, pero terminó siendo superado de forma total por el conjunto interista.
Lo más llamativo fue que Pisa sorprendió en el inicio al ponerse 2-0 arriba, gracias a un doblete de Stefano Morea a los 11’ y 23’, dejando por momentos en silencio al estadio.
Sin embargo, el partido cambió con el ingreso de Federico Dimarco a los 34’, quien se transformó en figura. Luego, Piotr Zielinski descontó de penal (38’) y rápidamente Inter dio vuelta el marcador con goles de Lautaro Martínez (41’) y Francesco Pio Esposito (45’).
En el segundo tiempo, Inter terminó de arrasar y selló la goleada con anotaciones de Dimarco (82’), Ange-Yoan Bonny (86’) y Henrikh Mkhitaryan (93’), dejando a Pisa en una situación crítica: colista del torneo con 14 puntos en 22 partidos.
PURANOTICIA