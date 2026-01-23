Piñeiro criticó a U. Española tras su frustrado regreso: "Me trataron como no merecía"

Emiliano Vecchio protagonizó toda una polémica con Unión Española en este inicio de 2026, luego de que el experimentado volante argentino decidiera partir del club, pese a ser anunciado hace semanas como nuevo jugador, acusando incumplimientos por parte del cuadro hispano.

Pero no es la única polémica en el conjunto de colonia, pues en las últimas horas el equipo rojo desistió de la contratación de Rodrigo Piñeiro para que volviera al club. Frente a esto, el futbolista cuestionó duramente el trato recibido durante las negociaciones.

"Le di prioridad a Unión Española, pero me trataron de una manera que yo creo que no me merecía", reconoció el extremo uruguayo en conversación con ESPN Chile.

"El club quizás tiene que ser un poco más agradecido, porque a mí cuando me venden a Vélez, yo renuncié a todo mi porcentaje. Y eso ningún jugador lo hace, y era mucha plata", añadió el ariete charrúa.

Además, enfatizó en el esfuerzo realizado en su carrera y la importancia de valorar sus decisiones financieras: "Yo tengo mi familia, tengo que mantener a mi familia. Soy un pibe que vengo de abajo, que me costó un montón llegar a donde estoy, ganar lo que he ganado. Y renunciar a un dinero así, yo creo que ningún jugador lo hace".

Por último, Piñeiro mandó un mensaje a la administración hispana: "Por eso el lado de Unión, te digo, que tendrían que ser un poco más agradecidos por las cosas que ofrecieron".

