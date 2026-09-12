Piloto francés gana la undécima etapa del Rally Chile Biobío y acecha al líder Solberg

El francés Sebastien Ogierse fue el ganador de la undécima etapa del Rally Chile Biobío (Lota 2).

El piloto de Toyota, acompañado del navegante Vincent Landais, completó los 25,64 kilómetros de tramo con un tiempo de 15:08.9 minutos, sumando su cuarta victoria del día para seguir así a la caza del líder de la competencia, el sueco Oliver Solberg.

Este último, también de Toyota, terminó segundo en Lota 2 a sólo cinco décimas de Ogier (15:09.4).

Tercero en la etapa remató el francés Adrien Fourmaux (Hyundai), quien registró un crono de 15:10.8.

La clasificación general del Rally Child Biobío está comandada por Solberg con un tiempo acumulado de 2:00:42.9.

Lo siguen el británico Elfyn Evans (Toyota a 15.4 segundos, con un crono total de 2:00:58.3 y Ogier con un registro de 2:00:58.6.

PURANOTICIA