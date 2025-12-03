Pieza clave de Coquimbo responde al interés de la UC y Colo-Colo: "Es una alegría que clubes grandes se fijen en uno"

Tras ser figura y consagrarse campeón de Primera División con Coquimbo Unido, Bruno Cabrera está en carpeta de Colo-Colo y Universidad Católica de cara a la próxima temporada del fútbol chileno.

El defensa argentino del cuadro "pirata", quien fue titular en el empate ante Universidad de Chile y salió lesionado a los 80 minutos, se refirió al interés de "albos" y "cruzados".

"Es una alegría que clubes como Colo Colo y la UC, grandes del país y de Sudamérica, se fijen en uno. Hay que seguir trabajando donde toque el año que viene. Coquimbo es una buena opción para seguir… Veremos lo que pasa a final de año", expresó el zaguero en conversación con AS.

Además, añadió: "Tengo contrato vigente (hasta 2027), ya estoy pensando en cómo será el próximo año en Coquimbo, pero si llega alguna oferta formal, se hablará en el club".

Por último, Cabrera sostuvo: "A uno lo ilusiona jugar la Copa Libertadores, pero no depende solo de mí. Cuando termine el torneo nos sentaremos a ver lo que pasa, pero quedarme en Coquimbo sería una linda opción".

