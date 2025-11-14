Piero Maza fue designado para dirigir la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y A. Mineiro

Conmebol oficializó que Piero Maza será el arbitro que dirigirá la final de la Copa Sudamericana.

El juez chileno será el encargado de impartir justicia en el partido que Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil disputarán el sábado 22 de noviembre.

Miguel Rocha y Alejandro Molina serán los jueces asistentes, mientras que el colombiano Carlos Betancur fue designado como cuarto árbitro.

El VAR también tendrá la presencia chilena de Juan Lara y Alan Sandoval, quienes estarán acompañados por los "cafetaleros" David Rodríguez y Leonard Mosquera.

Cabe señalar que con la final de la Copa Sudamericana, Piero Maza sumará otro hito en su carrera, ya que en 2002 dirigió la Finalissima entre Argentina e Italia, e impartió justicia en las semifinales de la Copa América 2024, entre la albiceleste y Canadá.

Además, en el 2023 arbitró la ida de la final de la Ropa Sudamericana entre Independiente del Valle y Flamengo.

PURANOTICIA