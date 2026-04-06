Pese al 4-0, Deportes La Serena se declara superior: Felipe Gutiérrez cuestiona el resultado ante Universidad de Chile

En el marco de la octava jornada del Campeonato Nacional 2026, Deportes La Serena visitó el Estadio Nacional para medirse ante Universidad de Chile, encuentro que finalizó con una contundente derrota de 4-0 para la escuadra nortina.

Una vez concluido el compromiso, el director técnico del elenco papayero, Felipe Gutiérrez, entregó un análisis que llamó la atención al sostener que sus dirigidos superaron futbolísticamente al conjunto laico, a pesar de lo abultado del marcador. Asimismo, el estratega manifestó su frustración por la ineficacia ante el arco rival durante los momentos de dominio.

Al evaluar el desarrollo del juego, el timonel del conjunto granate señaló: "En el primer tiempo estábamos jugando un muy buen partido, creo que fuimos superiores a la U, pero nos cuesta mucho convertir. Deberíamos haber marcado algún gol cuando éramos superiores en todos los aspectos. En el segundo tiempo, dos desatenciones nuestras terminan generando dos goles del rival. En esa situación, con dos goles muy rápidos, psicológicamente no pudimos volver al partido".

Respecto a la abultada diferencia numérica en el tablero final, Gutiérrez profundizó en que el trámite fue mucho más equilibrado de lo que indica el marcador definitivo. "Seguimos compitiendo, seguimos intentándolo, pero contra la U de Chile acá en el Estadio Nacional se vuelve muy complejo. Termina siendo un resultado de 4-0 cuando la realidad, en cuanto al juego, no fue eso. Creo que fue un partido bastante parejo", complementó el entrenador.

Finalmente, el técnico de Deportes La Serena reconoció la dificultad intrínseca que implica enfrentar al cuadro azul en Ñuñoa, aunque rescató la actitud de sus futbolistas durante la jornada. "jugar contra la U siempre es complejo y perder en el Estadio Nacional era una posibilidad bastante amplia, pero creo que competimos de muy buena manera", concluyó el estratega.

PURANOTICIA