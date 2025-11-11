Pese a ser campeón en Segunda División, director técnico de Puerto Montt no tiene sellada su continuidad

Deportes Puerto Montt regresará a la Primera B del fútbol chileno en 2026 tras consagrarse campeón de la Segunda División Profesional. Sin embargo, la continuidad de su técnico, Jaime Vera, no está garantizada.

Es que el propio presidente de cuadro sureño, Héctor Gaete, aseguró que deben resolver la permanencia del estratego de cara a la siguiente temporada.

"Jaime Vera tiene su contrato vigente hasta fin de año, hasta el término del campeonato, después hay que seguir hablando con él para ver qué hacemos para el próximo año", expresó el timonel en conversación con el medio PrimeraBChile.

Además, añadió que existe la posibilidad de que otros clubes contacten al estratego, o que el propio entrenador busque nuevos desafíos: "Puede haber llamadas, no digo que las tenga, de otros equipos, puede tener otras aspiraciones. Queremos terminar el campeonato primero y ahí empezar a planificar el 2026, porque se viene rápido, la Primera B empieza la última semana de enero".

Por último, Gaete agregó: "Por supuesto, sería negar lo innegable. El año pasado armamos un equipo a última hora y estuvimos peleando, salimos terceros contra planillas mucho más grandes como la de Deportes Concepción y Deportes Melipilla. Y este año se apostó al ascenso, con jugadores que el cuerpo técnico pidió, y se logró el objetivo, así que, qué reproche se puede tener".

