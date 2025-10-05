Pese a pifias de los hinchas del Norwich City, Marcelino Núñez fue clave para consolidar la victoria del Ipswich Town en el clásico

La hinchada del Norwich City de Inglaterra pifió al mediocampista chileno Marcelino Núñez al ingresar al campo de juego vistiendo los colores del Ipswich Town, en el clásico disputado por la novena fecha de la Championship.

La reacción de los fanáticos fue entendible, toda vez que el formado en Universidad Católica vistiera la camiseta de Norwich City hasta la temporada pasada y que ahora optara por irse a su archirrival.

En todo caso, la jornada terminó bien para el seleccionado nacional, puesto que Ipswich Town se impuso como local por 3-1.

Marcelino Núñez entró a la cancha a los 75 minutos por Jens Cajuste cuando el encuentro iba 2-1 a favor de los azules.

Minutos después de su ingreso, el chileno fue clave para que Ipswich Town anotara su tercer tanto y sentenciara la victoria que lo mantiene en el grupo de medianía de la tabla hacia arriba en la Championship.

PURANOTICIA