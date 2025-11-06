Perú presentó nómina para amistosos frente a Rusia y Chile: destacan cuatro jugadores que militan en Europa

La Selección chilena cerrará este 2025 con los amistosos ante Rusia y Perú por la fecha FIFA del mes de noviembre.

La Roja oficializó su nómina para dichos cotejos, y ahora fue el combinado incaico el que anunció su convocatoria.

En ese sentido, el técnico del elenco del Rímac, Manuel Barreto, convocó a 33 jugadores para estos partidos que se jugarán en tierras rusas.

En la lista hay cuatro jugadores que militan en el fútbol europeo, como son los defensas Marcos López (Copenhague/Dinamarca) y Fabio Gruber (Nurnberg/Alemania), además de los delanteros Joao Grimaldo (Riga FC/Letonia) y Yordy Reyna (Rodina Moscú/Rusia).

Consignar que la "Bicolor" enfrentará al local Rusia el miércoles 12 de noviembre en San Petesburgo, mientras que contra la Roja jugará el martes 18 de noviembre en Sochi.

NÓMINA DE PERÚ

Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina).

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).

Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC de Australia), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

