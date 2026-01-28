"Pensé que no llegaría este día": Arturo Vidal le dedica sentido mensaje a Esteban Pavez por su partida de Colo-Colo

Si bien en la reunión de directorio de este miércoles de Blanco y Negro se debería oficializar la partida de Esteban Pavez de Colo-Colo para fichar en Alianza Lima de Perú, ya es prácticamente un hecho que el volante dejará el "Cacique".

Es que Arturo Vidal se adelantó a la regencia y a través de su cuenta de Instagram confirmó la noticia al publicar un sentido mensaje de despedida.

"Que difícil es despedirte hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti", escribió el "King" en la red social.

"Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas", añadió el bicampeón de América con la Roja junto con un compilado de las mejores postales con Pavez.

Por último, el oriundo de San Joaquín agregó: "Dale con todo por que eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre".

PURANOTICIA