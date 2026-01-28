"Pensé que no llegaría este día": Arturo Vidal le dedica sentido mensaje a Esteban Pavez por su partida de Colo-Colo

El "King" utilizó su cuenta de Instagram para despedir al volante de 37 años que dejará el "Cacique" para ser nuevo jugador de Alianza Lima de Perú.
Si bien en la reunión de directorio de este miércoles de Blanco y Negro se debería oficializar la partida de Esteban Pavez de Colo-Colo para fichar en Alianza Lima de Perú, ya es prácticamente un hecho que el volante dejará el "Cacique".
Es que Arturo Vidal se adelantó a la regencia y a través de su cuenta de Instagram confirmó la noticia al publicar un sentido mensaje de despedida.
"Que difícil es despedirte hermano mío. Sabes que te quiero mucho y te voy a extrañar demasiado en el día a día. Gracias por todo eres una persona increíble y lo que pueda decir hoy no alcanzaría para describir lo que pienso de ti", escribió el "King" en la red social.
"Sé lo que eres como persona, capitán y jugador. Me duele estar escribiendo esto, pensé que no llegaría nunca este día, pero sé que estarás feliz donde vas y que la romperás haciendo lo que más te apasiona y amas", añadió el bicampeón de América con la Roja junto con un compilado de las mejores postales con Pavez.
Por último, el oriundo de San Joaquín agregó: "Dale con todo por que eres grande y sabes que acá estamos siempre para lo que necesites y hermanos por siempre".
