Pellegrini y suplencia de Claudio Bravo: "Cuando le ha tocado responder, lo ha hecho bien"

Con el empate sin goles ante la Real Sociedad, el Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo ya prácticamente se despidió de la pelea por clasificar a la próxima edición de la Champions League y el foco ahora está en conseguir cupo a la Europa League.

Para mantenerse en ese objetivo, el cuadro verdiblanco enfrentará este sábado al poderoso Barcelona con la misión de conseguir el triunfo. El técnico chileno del conjunto sevillano anticipó el cotejo ante los catalanes.

"No tiene muchas debilidades. Es el líder con mucha ventaja y apenas le hacen goles", expresó el "Ingeniero", quien agregó que "habrá que estar pendiente de los grandes jugadores que tiene".

Además, el DT nacional valoró la presencia de su compatriota Claudio Bravo en el plantel, diciendo que "Rui Silva ha estado jugando más que Claudio, porque se estuvieron alternando permanentemente y se acabó la competencia de Europa a mitad de año. Rui andaba en un buen momento, no había razón por la que no siguiera. Claudio, cuando le ha tocado responder, ha respondido bien. Es un líder importante dentro del plantel, ha tenido un par de traspiés físicos que no le han permitido estar bien físicamente, pero confío plenamente en ambos".

En tanto, dijo no inquietarse sobre las derrotas recientes: "El equipo está bien a pesar del bache de resultados en los últimos partidos. Llevamos toda la temporada en posiciones europeas y ojalá lo logremos por tercera vez después de haber disfrutado tantos meses. La lucha de Betis no es por la Champions. Hay presupuestos de Champions y presupuestos que no son para eso. La política del club no va a cambiar por no estar en la Champions, no es una obsesión".

