Pellegrini tras pobre empate con Rayo Vallecano: "Si no se puede ganar, que no se pierda"

En un partido deslucido y con pocas ocasiones de gol, el Real Betis de Manuel Pellegrini firmó un exiguo empate sin goles en calidad de visitante ante Rayo Vallecano, manteniéndose lejos de los puestos de clasificación a Champions League.

A pesar de que el resultado no era lo que necesitaba el cuadro verdiblanco, el "Ingeniero" declaró en conferencia de prensa que "siempre valorizo los puntos fuera de casa, si no se puede ganar, que no se pierda. Salimos a ganar desde el comienzo, nos encontramos con un Rayo que jugó muy bien, muy aplicado. Siempre sumar fuera de visita, independientemente de los nombres que puedan faltar, es importante".

Siguiendo esa misma línea, el estratego consideró que "el empate fue justo, los dos equipos trabajaron el partido desde el primer minuto, creo que las ocasiones de gol fueron más o menos las mismas, quizás ellos dominaron más el balón, pero sin crear mucho peligro".

"Pero es un buen punto jugando de visita en un campo en el que empataron el Real Madrid y el Barcelona. Es un campo de dimensiones más reducidas, son más peligrosos los saques de esquina, los centros, los remates. En ese aspecto el equipo estuvo muy concentrado defensivamente y en ataque nos faltó crear un poco más", sumó el DT de los béticos.

El entrenador puntualizó además que "los dos equipos tuvieron muy pocas ocasiones, el Rayo dominó más el balón en la zona media, pero sin hacer mucho daño tampoco. A nosotros nos faltó creatividad en un campo complicado. Hay días mejores y días peores con el balón. Por eso digo que si no se puede ganar porque no estuvimos finos ofensivamente, hay que estar muy aplicados defensivamente para no perder".

Por último, Pellegrini evitó ligar la igualdad al cansancio acumulado de las últimas semanas. "os dos equipos venimos de jugar el jueves, llegamos el viernes, el Rayo también habrá tenido un viaje largo, tercer partido en una semana, ahora tenemos que salir otra vez a jugar fuera... Se va sintiendo el esfuerzo, por eso la aplicación es importante y la concentración cuando no se tiene esa creatividad por falta de fútbol, de energía o por jugar muchos partidos en estas semanas", finalizó.

PURANOTICIA