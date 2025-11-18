Pellegrini sorprendió nombrando al mejor dirigente que ha trabajado en su carrera

Manuel Pellegrini todavía no logra sellar su renovación de contrato con el Betis, vínculo que termina en junio del próximo año.

Por eso, la continuidad del técnico chileno en el cuadro verdiblanco está en total incertidumbre, y aún más después de unas declaraciones del "Ingeniero". Es que el DT nacional sorprendió sobre el mejor dirigente con el que ha trabajado.

Se esperaba que el estratego nombrara al presidente del conjunto sevillano, Ángel Haro, pero llenó de elogios a Fernando Roig, timonel del Villarreal cuando al chileno dirigió al Submarino Amarillo.

"Para mí es una seriedad la parte deportiva y me alegro de haber empezado aquí en Europa con un dirigente tan importante como Fernando Roig. Es un ejemplo como directivo en un club, sin meterse nunca en la parte deportiva, manejando toda la autoridad como presidente", comentó Pellegrini.

Consignar que mientras al técnico nacional pretende extender su contrato por dos años, la directiva del Betis le quiere ofrecer solamente uno.

PURANOTICIA