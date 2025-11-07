Pellegrini sorprende al proponer que el fútbol adopte una regla del básquetbol para "hacerlo más entretenido"

Manuel Pellegrini y el Betis consiguieron su segunda victoria en la Europa League tras vencer por 2-0 al Olympique de Lyon.

Tras el partido, el técnico chileno del cuadro verdiblanco sorprendió a todos en la conferencia con una propuesta para que el fútbol adopte una regla del básquetbol, para así "darle más dinámica al juego y hacerlo más entretenido".

Cuando un periodista le consultó sobre la "Ley Wenger" (que propuso el exentrenador Arsène Wenger), la cual pretende cambiar la regla del offside para "favorecer" a los delanteros, vino la propuesta del "Ingeniero".

"Es algo difícil de dar una opinión. El fuera de juego ahora es correcto y con el VAR se dan más facilidades para no equivocarse. Cambiarlo es meterse en problemas", expresó el DT nacional.

Sin embargo, añadió que "hay otras reglas que se pueden cambiar para mejorar al fútbol, como que cuando el balón pasa la mitad de cancha no pueda volver a campo propio. Sería un fútbol más dinámico. Son expertos los que la están mirando (Ley Wenger), pero no me parece que sea algo que vaya a variar el fútbol. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámico, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria".

Consignar que la propuesta de Pellegrini existe en el básquetbol desde 1932. Su finalidad es evitar que los equipos retengan la pelota en su propio campo, por lo que los obliga a atacar.

PURANOTICIA