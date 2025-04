Pellegrini se ilusiona con obtener la Conference League con el Betis: "Vamos a jugarnos la vida por llegar a la final y ganarla"

El Betis de Manuel Pellegrini vivirá este jueves uno de los días más importantes de su historia como club, pues enfrentará a la Fiorentina por la ida de las semifinales de la Conference League.

Será la primera vez del cuadro verdiblanco en una ronda de cuatro mejores en un torneo europeo.

En la previa al cotejo, el técnico chileno dio una entrevista a las plataformas oficiales del conjunto sevillano, donde se refirió a la gran relación con los hinchas, quienes ya lo idolatran y lo han hecho sentir con el ya clásico cántico de "Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini".

"Es muy bonito y emotivo tener a un estadio completo gritando tu nombre. Uno no puede no ser sensible ante algo así. Estoy muy agradecido", reconoció el "Ingeniero".

"Para mí, lo mas importante es el trabajo colectivo y detrás de mí hay todo un cuerpo técnico. Cinco temporadas consecutivas en el Betis y clasificando en todas para Europa es un logro muy a tener en cuenta", añadió.

Además, añadió que "soy el técnico extranjero que más partidos ha dirigido en la Primera División española y eso no es fácil. Me gusta ser el entrenador con más victorias en Betis o Villarreal. Soy Ingeniero y las estadísticas son realidades. Son cantidades no cambiables".

Sobre el crucial cotejo ante la Fiorentina por Conference League, Pellegrini sostuvo que "el del jueves lo veo como un partido importantísimo. Puede ser uno de los logros de la temporada; pero no hemos dejado La Liga de lado, ni la Conference. Tampoco en años anteriores. Hemos logrado hacer las dos cosas todos estos años y ahora nos falta rematar. Intentaremos hacer un buen partido y rematar en Florencia... pero entre medio tenemos el Espanyol".

"Vamos a jugarnos la vida por intentar llegar a la final y ganarla, pero no vamos a dejar de lado la Liga. Nos falta rematar en este mes para buscar ambos logros. Queremos superar al Villarreal en la clasificación porque estamos a un punto y quedan quince por jugarse, pero también jugar una final continental que sería una experiencia inolvidable", cerró.

