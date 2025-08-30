Pellegrini se ilusiona con el regreso de Antony: "Ojalá esté con nosotros"

Ad portas del cierre del mercado de pases en España, sigue la incertidumbre sobre el posible regreso del brasileño Antony al Real Betis de Manuel Pellegrini, cuadro donde brilló el primer semestre con nueve goles y cinco asistencias en 26 partidos.

En conferencia prensa con miras al duelo de mañana ante Athletic de Bilbao, el "Ingeniero" fue consultado por las tratativas para sumar al atacante de 25 años, pero fiel a su estilo el chileno prefirió no aventurarse sobre el tema.

"Es una opinión que ya di internamente en el club, saben perfectamente lo que pienso sobre lo que se necesita y no se necesita. También dije que el 31 cuando esté la plantilla cerrada haremos un análisis", dijo en primera instancia el adiestrador del cuadro verdiblanco.

Ante la insistencia de la prensa, el estratego se limitó a señalar que "estoy exactamente igual que en fechas pasadas, ni optimista ni pesimista. El club ha demostrado ya su intención de intentar hacerlo, veremos si se puede o no. Sabemos lo importante que fue para nosotros Antony el año pasado, ojalá esté con nosotros, pero no puedo dar una opinión en este momento".

En otro orden de cosas, el DT abordó lo que fue el sorteo de la UEFA Europa League y aseguró que "en nuestro grupo el objetivo es clasificar, ojalá lo más arriba posible, si es dentro de los primeros ocho, mejor, si tenemos que jugar ida y vuelta, lo jugaremos. Los jueves siempre pasan mucha factura en La Liga así que tenemos que tener un plantel para ser competitivos en La Liga y en Europa".

Con respecto al encuentro con el conjunto vasco, Pellegrini apuntó que "el rival es de Champions, con jugadores desequilibrantes. Hay que entrar con confianza de que jugamos en casa para intentar ganar desde el primer minuto y saber que no nos podemos confiar mientras mayor calidad tenga el rival enfrente. Hay que hacer un partido muy completo en defensa y en ataque".

